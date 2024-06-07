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Авиакомпания S7 лишила новосибирцев возможности летать по субсидированным рейсам

Прокуратура провела проверку.

Источник: Комсомольская правда

Авиакомпания «Сибирь» лишила жителей региона возможности купить билет на рейс по субсидированному тарифу. Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, гендиректору перевозчика внесли представление.

— После вмешательства транспортной прокуратуры гражданам области предоставили возможность приобретения авиабилетов по субсидируемым тарифам. Авиакомпания «Сибирь» и Федеральное агентство воздушного транспорта заключили соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидий авиаперевозчику в 2024 году на осуществление воздушных перевозок по определенным маршрутам, в т. ч. Москва — Улан-Удэ, Владивосток -Новосибирск, — написали в ведомстве.

Согласно правилам предоставления субсидий, клиент компании имеет право оформить четыре билета в одно направление, два билета в направлении «туда и обратно» или же два билета в одно направление и один билет в направлении «туда и обратно». Однако мобильное приложение перевозчика не предоставило такую возможность, и компания продавала билеты по обычному тарифу.

Прокуратура внесла представление гендиректору организации. В S7 займутся мобильным приложением.

Прокуратура