Авиакомпания S7 лишила новосибирцев возможности летать по субсидированным рейсам

Согласно правилам предоставления субсидий, клиент компании имеет право оформить четыре билета в одно направление, два билета в направлении «туда и обратно» или же два билета в одно направление и один билет в направлении «туда и обратно». Однако мобильное приложение перевозчика не предоставило такую возможность, и компания продавала билеты по обычному тарифу.