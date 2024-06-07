Авиакомпания S7 лишила новосибирцев возможности летать по субсидированным рейсам

Авиакомпания «Сибирь» лишила жителей региона возможности купить билет на рейс по субсидированному тарифу. Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, гендиректору перевозчика внесли представление.
— После вмешательства транспортной прокуратуры гражданам области предоставили возможность приобретения авиабилетов по субсидируемым тарифам. Авиакомпания «Сибирь» и Федеральное агентство воздушного транспорта заключили соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидий авиаперевозчику в 2024 году на осуществление воздушных перевозок по определенным маршрутам,
Согласно правилам предоставления субсидий, клиент компании имеет право оформить четыре билета в одно направление, два билета в направлении «туда и обратно» или же два билета в одно направление и один билет в направлении «туда и обратно». Однако мобильное приложение перевозчика не предоставило такую возможность, и компания продавала билеты по обычному тарифу.
Прокуратура внесла представление гендиректору организации. В S7 займутся мобильным приложением.