Холодильники и бытовая техника: в Новосибирске построят завод за 2,9 млрд рублей

На Петербургском Международном экономическом форуме 6 июня было подписано соглашение о намерениях, предусматривающее реализацию инвестиционного проекта по строительству завода по производству холодильников и другой бытовой техники в Новосибирской области.
По сообщению на сайте «vn.ru», соглашение подписали губернатор Новосибирской области Андрей Травников, представитель компании «Фирма “Миарит”» Андрей Кашин и владелец Корпорации «Стройбизнесгруппа» Эдгар Карапетян.
Объем инвестиций в проект составит 2,9 млрд рублей. На новом заводе будет создано 200 рабочих мест, а налоговые отчисления в областной бюджет, по расчетам инвесторов, достигнут 150 млн рублей ежегодно. Площадь строительства составит 40,5 тыс. кв. м.
В ходе встречи стороны также обсудили вопросы сотрудничества с учебными заведениями Новосибирской области для привлечения выпускников к работе на заводе.
Отметим, что соглашение о реализации данного инвестиционного проекта стало продолжением плодотворного сотрудничества с Корпорацией «Стройбизнесгруппа». В 2023 году на ПМЭФ при содействии Корпорации было подписано соглашение на 10 млрд рублей с компанией «Патриот» — известным производителем садовой техники и электроинструмента. Компания приступила к строительству своего завода в Промышленно-логистическом парке Новосибирской области и намерена перенести туда свои производственные мощности из Китая.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что строительная готовность СКИФа под Новосибирском превысила 40%.