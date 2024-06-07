Холодильники и бытовая техника: в Новосибирске построят завод за 2,9 млрд рублей

Отметим, что соглашение о реализации данного инвестиционного проекта стало продолжением плодотворного сотрудничества с Корпорацией «Стройбизнесгруппа». В 2023 году на ПМЭФ при содействии Корпорации было подписано соглашение на 10 млрд рублей с компанией «Патриот» — известным производителем садовой техники и электроинструмента. Компания приступила к строительству своего завода в Промышленно-логистическом парке Новосибирской области и намерена перенести туда свои производственные мощности из Китая.