Названа самая дорогая челябинская вакансия в июне

Отметим, что на такой же уровень зарплаты в Челябинске сейчас ведет поиск специалиста одна из федеральных юридических компаний, у которой здесь действует представительство. Они готовы платить от 150 тысяч рублей в месяц заместителю руководителя по управлению личными поручениями. От спеца требуется не только готовность в ненормированному рабочему графику, но и стрессоустойчивость.