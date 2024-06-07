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Названа самая дорогая челябинская вакансия в июне

Представлен июньский срез предложений с самыми высокими заработными платами в разных российских городах.

Источник: Reuters

Рынок на этот счет изучили аналитики сервиса SuperJob, которые пробежались по 133 000 вакансий, выложенных в наиболее крупных российских городах. В Челябинске в июне наиболее «жирным» предложением является вакансия главного геолога, которому готовы предложить зарплату от 150 тысяч рублей в месяц.

Поиск такого специалиста ведет одна из геологических компаний. От кандидата они требуют не менее чем пятилетний опыт работы и профильное образование.

Отметим, что на такой же уровень зарплаты в Челябинске сейчас ведет поиск специалиста одна из федеральных юридических компаний, у которой здесь действует представительство. Они готовы платить от 150 тысяч рублей в месяц заместителю руководителя по управлению личными поручениями. От спеца требуется не только готовность в ненормированному рабочему графику, но и стрессоустойчивость.

экономика
занятость