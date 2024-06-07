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В Омске с сентября будут готовить специалистов для авиационных предприятий

Губернатор Виталий Хоценко подписал соглашение с «Ростехом».

Источник: Филиал ОМО имени П.И. Баранова

Губернатор Омской области рассказал, что совместно с «Ростехом» с сентября 2024 будут готовить кадровый потенциал для ОМКБ и завода имени П. И. Баранова.

Для будущих специалистов на базе авиационных предприятий появятся производственно-учебные участки. Подписано соглашение с директором авиакомплекса. Обучение специалистов будет только на 30% состоять из теории, остальные 70% — практика. Так выпускники колледжей смогут быстрее адаптироваться к рабочему процессу на предприятиях.

Первый набор будет уже в сентябре по направлениям: обслуживание авиационных двигателей и производство летательных аппаратов. Преподаватели и мастера производственного обучения авиационного колледжа также могут пройти переподготовку и стажировку на предприятиях ОДК.

Ранее мы рассказывали об акции «Неделя без турникета», где подростки могут ознакомиться с жизнью и тонкостями производства на разных предприятиях.