В Омске с сентября будут готовить специалистов для авиационных предприятий

Губернатор Омской области рассказал, что совместно с «Ростехом» с сентября 2024 будут готовить кадровый потенциал для ОМКБ и завода имени П. И. Баранова.
Для будущих специалистов на базе авиационных предприятий появятся производственно-учебные участки. Подписано соглашение с директором авиакомплекса. Обучение специалистов будет только на 30% состоять из теории, остальные 70% — практика. Так выпускники колледжей смогут быстрее адаптироваться к рабочему процессу на предприятиях.
Первый набор будет уже в сентябре по направлениям: обслуживание авиационных двигателей и производство летательных аппаратов. Преподаватели и мастера производственного обучения авиационного колледжа также могут пройти переподготовку и стажировку на предприятиях ОДК.
Ранее мы рассказывали об акции «Неделя без турникета», где подростки могут ознакомиться с жизнью и тонкостями производства на разных предприятиях.