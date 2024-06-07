Одно из крупнейших предприятий Приморья перешло под управление «Росхима»

«Для нас это очень важный шаг. Дальнегорский ГОК долгое время был предприятием, которое получало меры поддержки из краевого бюджета. Мы не видели больших перспектив. Сохранялись низкие зарплаты. Не было налоговой отдачи. Мы это все субсидировали, чтобы поддержать людей, работающих на предприятии. С приходом “Росхима” пришли инвесторы, которые за первый год работы показали прибыль, увеличили на 12% заработную плату.