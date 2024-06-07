Одно из крупнейших предприятий Приморья перешло под управление «Росхима»

Принадлежащий государству Дальнегорский ГОК передан под управление московского АО «Росхим» (ранее «Русский водород»). Единственный в России производитель боропродукции из собственного минерального сырья и один из столпов приморской экономики в течение четырех лет направит на модернизацию производства порядка 14,5 млрд рублей, сообщает ИА PrimaMedia.
Соответствующее соглашение о сотрудничестве на полях ПМЭФ-2024 (18+) подписали губернатор Приморья Олег Кожемяко и генеральный директор «Росхима» Эдуард Давыдов.
Глава региона подчеркнул, что модернизация предприятия в целом положительно отразится на развитии всего Дальнегорска, градообразующим предприятием которого является ГОК, созданный на базе обанкротившегося «Бора».
«Для нас это очень важный шаг. Дальнегорский ГОК долгое время был предприятием, которое получало меры поддержки из краевого бюджета. Мы не видели больших перспектив. Сохранялись низкие зарплаты. Не было налоговой отдачи. Мы это все субсидировали, чтобы поддержать людей, работающих на предприятии. С приходом “Росхима” пришли инвесторы, которые за первый год работы показали прибыль, увеличили на 12% заработную плату.
Сейчас готовится программа по модернизации этого производства, которая предусматривает в 2025 году почти 2,5 млрд рублей, с 2026 по 2028 год — около 12 млрд. Она будет касаться горных работ, замены оборудования", — сказал Олег Кожемяко, слова которого приводит пресс-служба правительства Приморья.
Напомним, что Генпрокуратура РФ через Арбитражный суд Приморского края в 2023 году добилась взыскания в доход РФ ООО «Радамант» (Москва), которому принадлежит 100% долей ООО «Дальнегорский ГОК».
На Дальнегорском боросиликатном месторождении сосредоточенно около 3% мировых запасов бора. «Дальнегорский ГОК» является производителем борсодержащей продукции (борная кислота марки А и Б, датолитовый концентрат, борат кальция и другие), используемой в разных отраслях отечественной промышленности.
Комбинат по итогам 2023 года получил 1,46 млрд рублей чистой прибыли, тогда как годом ранее был убыток в 535 млн рублей.
В группу компаний «Росхим» входят АО «Башкирская содовая компания», АО «Березниковский содовый завод», АО «Донбиотех», а также ряд предприятий Юга России.