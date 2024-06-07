В Хабаровске провели проверку нелегальных торговых точек

В Хабаровске состоялся инспекционный обход для выявления нелегальных торговых объектов, сообщает УФАС России по Хабаровскому краю.
Сотрудники Управления Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю провели осмотр центрального района Хабаровска с целью обнаружения незаконно установленных торговых точек, на которые местные органы власти не принимают соответствующих мер.
В процессе осмотра был произведен сравнительный анализ размещенных торговых объектов с официально утвержденной схемой администрации города Хабаровска.
По итогам проверки решено направить уточняющие запросы для выявления нарушений действующего законодательства.
Хабаровское УФАС России обращается к предпринимателям с просьбой не занимать территории муниципальных образований без согласования, а также призывает местные органы власти усилить контроль за соблюдением законодательства в области размещения торговых объектов и устранения нарушений, нарушающих конкурентную среду.