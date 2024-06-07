Вашингтон
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске провели проверку нелегальных торговых точек

Сотрудники УФАС выявили незаконные торговые объекты в Хабаровске.

Источник: УФАС по Хабаровскому краю

В Хабаровске состоялся инспекционный обход для выявления нелегальных торговых объектов, сообщает УФАС России по Хабаровскому краю.

Сотрудники Управления Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю провели осмотр центрального района Хабаровска с целью обнаружения незаконно установленных торговых точек, на которые местные органы власти не принимают соответствующих мер.

В процессе осмотра был произведен сравнительный анализ размещенных торговых объектов с официально утвержденной схемой администрации города Хабаровска.

По итогам проверки решено направить уточняющие запросы для выявления нарушений действующего законодательства.

Хабаровское УФАС России обращается к предпринимателям с просьбой не занимать территории муниципальных образований без согласования, а также призывает местные органы власти усилить контроль за соблюдением законодательства в области размещения торговых объектов и устранения нарушений, нарушающих конкурентную среду.

торговля