В Хабаровске провели проверку нелегальных торговых точек

Хабаровское УФАС России обращается к предпринимателям с просьбой не занимать территории муниципальных образований без согласования, а также призывает местные органы власти усилить контроль за соблюдением законодательства в области размещения торговых объектов и устранения нарушений, нарушающих конкурентную среду.