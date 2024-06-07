Дмитрий Демешин подписал соглашения о развитии ТЭК Хабаровского края

Кроме того, глава региона Дмитрий Демешин подписал меморандум о сотрудничестве с IT-компанией «Номикс» для развития цифровой трансформации отраслей экономики. «Номикс» выступит технологическим партнером-экспертом в разработке и внедрении решений в области виртуальной и дополненной реальности, создании интерактивных цифровых двойников и нейросетей. Это позволит создавать цифровые продукты, направленные на повышение инвестиционной привлекательности региона.