Дмитрий Демешин подписал соглашения о развитии ТЭК Хабаровского края

На ПМЭФ врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин заключил соглашение о сотрудничестве с группой компаний «АГрупп» и Объединенной двигателестроительной корпорацией. Соглашение предусматривает взаимодействие в области развития и модернизации топливно-энергетического комплекса Хабаровского края, включая создание новых мощностей и инфраструктуры. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
По словам Дмитрия Демешина, топливно-энергетический комплекс играет ключевую роль в экономике Хабаровского края.
«В этой сфере приоритетными задачами считаются развитие существующей энергетической инфраструктуры, модернизация и реконструкция генерирующих мощностей, а также устранение технологических ограничений для энергоснабжения новых потребителей. Для реализации этих задач в настоящее время необходимы инновационные технологии и современное оборудование», — сказал глава региона.
Кроме того, глава региона Дмитрий Демешин подписал меморандум о сотрудничестве с IT-компанией «Номикс» для развития цифровой трансформации отраслей экономики. «Номикс» выступит технологическим партнером-экспертом в разработке и внедрении решений в области виртуальной и дополненной реальности, создании интерактивных цифровых двойников и нейросетей. Это позволит создавать цифровые продукты, направленные на повышение инвестиционной привлекательности региона.