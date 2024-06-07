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Дмитрий Демешин подписал соглашения о развитии ТЭК Хабаровского края

Делегация региона продолжает работу на Петербургском международном экономическом форуме.

Источник: Правительство Хабаровского края

На ПМЭФ врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин заключил соглашение о сотрудничестве с группой компаний «АГрупп» и Объединенной двигателестроительной корпорацией. Соглашение предусматривает взаимодействие в области развития и модернизации топливно-энергетического комплекса Хабаровского края, включая создание новых мощностей и инфраструктуры. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

По словам Дмитрия Демешина, топливно-энергетический комплекс играет ключевую роль в экономике Хабаровского края.

«В этой сфере приоритетными задачами считаются развитие существующей энергетической инфраструктуры, модернизация и реконструкция генерирующих мощностей, а также устранение технологических ограничений для энергоснабжения новых потребителей. Для реализации этих задач в настоящее время необходимы инновационные технологии и современное оборудование», — сказал глава региона.

АГрупп и ОДК подписали соглашение о сотрудничестве с Хабаровским краем для развития и модернизации топливно-энергетического комплекса региона. АГрупп выступит заказчиком и инвестором, а ОДК, лидер российского рынка в области производства промышленных газотурбинных двигателей, газоперекачивающих агрегатов и энергетических установок, предоставит необходимое оборудование.

Кроме того, глава региона Дмитрий Демешин подписал меморандум о сотрудничестве с IT-компанией «Номикс» для развития цифровой трансформации отраслей экономики. «Номикс» выступит технологическим партнером-экспертом в разработке и внедрении решений в области виртуальной и дополненной реальности, создании интерактивных цифровых двойников и нейросетей. Это позволит создавать цифровые продукты, направленные на повышение инвестиционной привлекательности региона.