Застройщик ЖК «Нефрит» во Владивостоке идет в суд, чтобы отстоять свою репутацию

Десятки негативных комментариев заполонили графу «Отзывы» портала 2GIS (6+) на строящийся во Владивостоке в районе ул. Невельского ЖК «Нефрит». Застройщик — «СЗ “НК Траст” настаивает, что претензии не имеют под собой реальных оснований и подрывают репутацию компании и ее экономику. За тем, чтобы добиться справедливости, компания намерена обратиться с иском в суд, сообщает ИА PrimaMedia.
«Сначала нам писали гадости и обзывали нас, но вскоре после жалобы 2GIS (6+) стал удалять эти отзывы как не соответствующие действительности. Теперь комментаторы публикуют негативные отзывы под видом покупателей, однако по запросу никаких подтверждающих документов не предоставляют. Мы считаем, что делают это недоброжелатели. У этих неравнодушных граждан есть и группа в мессенджерах, где они все это обсуждают», — говорит заместитель генерального директора ООО «СЗ НК Траст» Максим Ковальчук.
В компании уверены — подобное нельзя оставлять без внимания. Распространение необоснованных негативных данных приводит к тому, что уже купившие квартиры покупатели, по словам представителей застройщика, испугавшись непроверенной информации в отзывах, обращаются к застройщику с просьбой расторгнуть договор.
«“Все это наносит вред нашей деловой репутации и нашим продажам. Мы приняли решение привлечь адвоката, который сейчас готовит иск и запросы в 2GIS, чтобы установить и привлечь к ответственности тех людей, которые размещают подобную противоречивую информацию, и взыскать с них денежные средства”, — заявляет Максим Ковальчук. Также, он добавляет, что современные средства позволяют отслеживать по цифровому следу источник недостоверной информации, вплоть до местонахождения, модели и номера телефона.
Здесь важно отметить, что несмотря на то, что ст. 152 ГК РФ исключает возможность компенсации юридическому лицу морального вреда в случае умаления его деловой репутации, это не мешает ему предъявлять требования о возмещении вреда, причиненного репутации согласно Определению КС РФ от 4 декабря 2003 г. № 508-О. При этом под вредом, причиненным деловой репутации, следует понимать всякое ее умаление, которое проявляется, например, при наличии у юридического лица убытков, обусловленных распространением порочащих сведений, и иных неблагоприятных последствий в виде утраты конкурентоспособности, невозможности планирования деятельности и так далее.
В большей части отзывов, которые были удалены с интернет-ресурса 2GIS, но остались на скриншотах, конкретных обоснованных претензий к застройщику и вовсе не обнаруживается. На ряд же хоть сколько-то предметных претензий, которые пока остались в отзывах в ожидании проверки, компании есть, что ответить.
Так, например, в одном из отзывов высказывается опасение, что ранее на месте стройки дома располагалось озеро и теперь территорию может продолжать подтапливать. Однако в «СЗ “НК Траст” заверяют, что, согласно всем необходимым требованиям, перед стройкой проходили проектно-изыскательные работы, которые в том числе учитывали геологические особенности местности.
«Все прекрасно видели, что экскаватор около двух-трех месяцев долбил скалу в этом месте. Любой здравомыслящий человек понимает, что там, где была скала, не могло быть озера», — говорит Максим Ковальчук.
Другая претензия в адрес застройщика связана с высокой плотностью маленьких квартир, а также отсутствием балконов и лоджий. По данным застройщика, квартирография в доме весьма разнообразная: от квартир маленькой площади до больших, чтобы каждый мог выбрать подходящий для него и его бюджета вариант.
Что же касается балконов, то в проекте ЖК «Нефрит» застройщик действительно решил отказаться от них в пользу облагороженной эксплуатируемой кровли, которая станет приятным общественным пространством, доступным для всех жильцов. Лоджии и балконы, как отмечают в компании, люди чаще используют для курения или хранения не очень нужных вещей, нежели для отдыха.
«Мы строим дом социальной направленности и собираемся облагородить не только территорию вокруг своего дома, но и вокруг дома № 4 на ул. Невельского, вокруг соседней школы. В общей сложности будет облагорожено около 1 га дополнительных общественных пространств, которыми смогут пользовать все. Буквально на днях мы получили концепцию от Concrete Jungle и вскоре планируем назначить встречу с заинтересованными лицами, чтобы представить им новые материалы. Уже в этом году мы планируем осуществить часть задуманного», — отмечает Максим Ковальчук.
Как ранее сообщала редакция ИА PrimaMedia, масштабный проект благоустройства в рамках строительства ЖК «Нефрит» включает в себя разнообразные прогулочные зоны, пешеходные связи, воркаут, а также большой общественный променад. Сам же проект ЖК «Нефрит» — это 27-этажный дом класса комфорт плюс и встроенно-пристроенные нежилые помещения, в том числе трёхуровневый закрытый паркинг.