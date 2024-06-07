Застройщик ЖК «Нефрит» во Владивостоке идет в суд, чтобы отстоять свою репутацию

«Сначала нам писали гадости и обзывали нас, но вскоре после жалобы 2GIS (6+) стал удалять эти отзывы как не соответствующие действительности. Теперь комментаторы публикуют негативные отзывы под видом покупателей, однако по запросу никаких подтверждающих документов не предоставляют. Мы считаем, что делают это недоброжелатели. У этих неравнодушных граждан есть и группа в мессенджерах, где они все это обсуждают», — говорит заместитель генерального директора ООО «СЗ НК Траст» Максим Ковальчук.