Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 7 июня

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 447,01 тенге, продажи — 448,53 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 444,01 тенге, продают по 448,99 тенге.