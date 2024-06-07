Вашингтон
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 7 июня

В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Reuters

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 447,01 тенге, продажи — 448,53 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 444,01 тенге, продают по 448,99 тенге.

Евро в обменных пунктах Алматы покупают по 485,96 тенге, продают по 489,86 тенге. В Астане средний курс покупки — 484,01 тенге, продажи — 490,02 тенге.

Российский рубль в обменниках Алматы покупают по 4,96 тенге, продают по 5,03 тенге. В Астане обменные пункты рубль покупают по 4,95 тенге, продают по 5,05 тенге.

Официальные курсы Национального банка Казахстана на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 446,89 тенге, 1 евро — 485,95 тенге, 1 рубль — 5,04 тенге.

экономика
валюта