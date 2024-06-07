Суд отложил слушание по второму делу «крабового короля» Кана

Кан заочно обвиняется в создании и руководстве преступным сообществом, контрабанде стратегически важных ресурсов, уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов. По версии следствия, Кан с соучастниками в 2014—2019 годах занимался контрабандными поставками крабов за границу. За это время преступная группа вывезла более 3 тысяч тонн морского деликатеса на 2,6 миллиарда рублей. При вывозе товар декларировался по одной цене, а в действительности отгружался по завышенной. Ранее дело направляли из Владивостока в Южно-Сахалинск, но позже его вернули в столицу Приморья. В пятницу во Фрунзенском районном суде Владивостока было назначено предварительное слушание.