Суд отложил слушание по второму делу «крабового короля» Кана

ВЛАДИВОСТОК, 7 июн — РИА Новости. Суд во Владивостоке отложил на конец июня предварительное слушание по второму уголовному делу в отношении сахалинского рыбопромышленника Олега Кана о создании преступного сообщества, контрабанде и уклонении от уплаты налогов, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судебной системы региона Елена Оленева.
Кан заочно обвиняется в создании и руководстве преступным сообществом, контрабанде стратегически важных ресурсов, уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов. По версии следствия, Кан с соучастниками в 2014—2019 годах занимался контрабандными поставками крабов за границу. За это время преступная группа вывезла более 3 тысяч тонн морского деликатеса на 2,6 миллиарда рублей. При вывозе товар декларировался по одной цене, а в действительности отгружался по завышенной. Ранее дело направляли из Владивостока в Южно-Сахалинск, но позже его вернули в столицу Приморья. В пятницу во Фрунзенском районном суде Владивостока было назначено предварительное слушание.
«Предварительное слушание отложено на 25 июня, 16.00 (09.00 мск)», — сказала Оленева.
Заседание проходило в закрытом режиме, о причине отложения не сообщается.
По версии следствия, в 2010 году Кан организовал убийство Пхиденко, причастного, как он считал, к покушению на его жизнь. В августе-октябре того же года Кан нашел исполнителя убийства, которого следствие пока не нашло, а также местного жителя Дмитрия Полякова в качестве пособника. Поляков пригласил потерпевшего во Владивосток под видом деловых переговоров, снабдил его телефоном, номер которого передал организатору убийства. Когда бизнесмен прибыл к ресторану «Три Богатыря», киллер тремя выстрелами убил его. Полякова в 2011 году приговорили к семи годам лишения свободы.
Кан скрылся от следствия за границей, был объявлен в международный розыск, его заочно арестовали. Ранее во время рассмотрения другого иска адвокат обнародовал данные о возможной смерти Кана в Великобритании. Генпрокуратура назвала версию о его смерти инсценировкой.