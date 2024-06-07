Вашингтон
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мастер-план курорта «Новая Анапа» презентуют в июне 2024 года

Мастер-план курорта «Новая Анапа» презентуют в июне 2024 года, сообщает РБК Краснодар.

В настоящее время дорабатываются последние штрихи. В конце июня будет готов финальный результат.

Распределение более ста инвестиционных лотов планируют сделать на конкурсной основе. Точная дата пока неизвестна, предположительно, в нынешнем году.

Объем инвестиций, необходимых для реализации строительства курорта, оценивается в 560 миллиардов рублей.

Напомним, в Геленджике летом начнут строительство нового курорта.

Также мы сообщали, что в Сочи планируют построить новый горнолыжный курорт в конце 2024 года.

туризм и отдых