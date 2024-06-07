Мастер-план курорта «Новая Анапа» презентуют в июне 2024 года

В настоящее время дорабатываются последние штрихи. В конце июня будет готов финальный результат.
Распределение более ста инвестиционных лотов планируют сделать на конкурсной основе. Точная дата пока неизвестна, предположительно, в нынешнем году.
Объем инвестиций, необходимых для реализации строительства курорта, оценивается в 560 миллиардов рублей.
Напомним, в Геленджике летом начнут строительство нового курорта.
Также мы сообщали, что в Сочи планируют построить новый горнолыжный курорт в конце 2024 года.