За два дня ПМЭФа власти Кубани заключили 30 соглашений на 232 млрд рублей

По словам главы края, реализация проектов позволит создать 8,5 тыс. новых рабочих мест. Господин Кондратьев отметил, что 7 июня команду Кубани на ПМЭФ ждет такая же насыщенная программа и деловые встречи.
Глава региона рассказал, что одной из важных стала встреча с послом Индии Винай Кумаром. На ней стороны рассмотрели различные направления экономического сотрудничества. Губернатор Кубани отметил заинтересованность в наращивании товарооборота с этой страной и взаимовыгодном партнерстве.
С компанией Candila Pharmaceuticals Limited обсудили появление комплекса по производству фармацевтических препаратов. Объем инвестиций в трехлетний проект составит 9 млрд руб. Это даст региону дополнительно 1,2 тыс. рабочих мест.