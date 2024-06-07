За два дня ПМЭФа власти Кубани заключили 30 соглашений на 232 млрд рублей

Глава региона рассказал, что одной из важных стала встреча с послом Индии Винай Кумаром. На ней стороны рассмотрели различные направления экономического сотрудничества. Губернатор Кубани отметил заинтересованность в наращивании товарооборота с этой страной и взаимовыгодном партнерстве.