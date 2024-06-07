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За два дня ПМЭФа власти Кубани заключили 30 соглашений на 232 млрд рублей

На полях ПМЭФ за два дня власти Краснодарского края подписали 30 соглашений на 232 млрд руб. Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале, договоры подписаны в самых разных направлениях — сельское хозяйство, санаторно-курортный и топливно-энергетический комплексы.

Источник: Фотобанк Росконгресс

По словам главы края, реализация проектов позволит создать 8,5 тыс. новых рабочих мест. Господин Кондратьев отметил, что 7 июня команду Кубани на ПМЭФ ждет такая же насыщенная программа и деловые встречи.

Глава региона рассказал, что одной из важных стала встреча с послом Индии Винай Кумаром. На ней стороны рассмотрели различные направления экономического сотрудничества. Губернатор Кубани отметил заинтересованность в наращивании товарооборота с этой страной и взаимовыгодном партнерстве.

С компанией Candila Pharmaceuticals Limited обсудили появление комплекса по производству фармацевтических препаратов. Объем инвестиций в трехлетний проект составит 9 млрд руб. Это даст региону дополнительно 1,2 тыс. рабочих мест.