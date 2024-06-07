«Аэрофлот» запустит прямое сообщение из Красноярска в города-миллионники

Правительство Красноярского края и «Аэрофлот» заключили соглашение о сотрудничестве, вместе они собираются развивать туристический потенциал региона. Соответствующий документ на Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Михаил Котюков и генеральный директор авиакомпании Сергей Александровский.
В рамках соглашения регион продолжит развитие инфраструктуры красноярского аэропорта, а «Аэрофлот» в свою очередь увеличит количество направлений. Компания запустит прямое сообщение из Красноярска в крупнейшие города центральной части России и региональные центры Дальнего Востока, а также поможет краю в вопросах развития туризма. Общий объем инвестиций в рамках соглашения составляет 5,7 млрд рублей.
«Соглашение о взаимодействии — это часть нашей большой стратегии по развитию авиаперевозок в Сибири. С момента открытия нашего авиахаба в 2021 году мы постоянно находимся в плотном и продуктивном взаимодействии с местными властями и международным аэропортом Красноярск им. Д. А. Хворостовского. Безусловно, присутствие в регионе крупнейшего авиаперевозчика страны благотворно скажется на развитии аэропортовой инфраструктуры и улучшит доступность транспортных услуг для населения Красноярского края», — отметил Сергей Александровский.
«Для Красноярского края “Аэрофлот” — стратегический партнер. Мы готовы создавать все условия, чтобы красноярский аэропорт развивался в качестве второй домашней площадки компании, чтобы все работники “Аэрофлота” чувствовали себя у нас как дома. Сегодня в аэропорту Красноярск базируются 11 самолетов “Аэрофлота”. Регулярные полеты в весенне-летний период выполняются по 32 направлениям. К 2028 году планируется расширить маршрутную сеть до 39 направлений. Вместе с компанией “Аэрофлот” мы будем повышать доступность авиаперелетов для наших граждан», — заявил Михаил Котюков.
Напомним, накануне в рамках ПМЭФ правительство Красноярского края также заключило соглашение о сотрудничестве с корпорацией «Синергия». Документ подписали председатель краевого правительства Сергей Верещагин и президент корпорации Вадим Лобов.