«Аэрофлот» запустит прямое сообщение из Красноярска в города-миллионники

«Для Красноярского края “Аэрофлот” — стратегический партнер. Мы готовы создавать все условия, чтобы красноярский аэропорт развивался в качестве второй домашней площадки компании, чтобы все работники “Аэрофлота” чувствовали себя у нас как дома. Сегодня в аэропорту Красноярск базируются 11 самолетов “Аэрофлота”. Регулярные полеты в весенне-летний период выполняются по 32 направлениям. К 2028 году планируется расширить маршрутную сеть до 39 направлений. Вместе с компанией “Аэрофлот” мы будем повышать доступность авиаперелетов для наших граждан», — заявил Михаил Котюков.