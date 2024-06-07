В Сочи построят три крупных гостиничных комплекса за 35,5 млрд рублей

Так, в Уч-Дере построят лечебно-оздоровительный комплекс. Он будет рассчитан на одну тысячу 200 номеров. Вложат в проект 16 миллиардов рублей. В Дагомысе появится гостиница. В объект на 578 номеров инвестируют 2,5 миллиарда рублей. Современный отель расположится также в поселке Совет-Квадже. Здесь планируются около тысячи номеров уровня четырех звезд. На его строительство потратят 17 миллиардов рублей.