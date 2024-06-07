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В Сочи построят три крупных гостиничных комплекса за 35,5 млрд рублей

Объем инвестиций в санаторно-курортную сферу Кубани увеличился в 25 раз.

Источник: РИА "Новости"

В Сочи планируют построить три крупных гостиничных комплекса. Соглашения об этом были подписаны на Петербургском международном экономическом форуме.

По сообщению пресс-службы администрации Краснодарского края, общее сумма инвестиций составит более 35,5 миллиардов рублей. Открытие гостиниц создаст дополнительные 590 рабочих мест на курорте.

«Объем инвестиций в санаторно-курортную отрасль Краснодарского края увеличился в 25 раз», — сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Так, в Уч-Дере построят лечебно-оздоровительный комплекс. Он будет рассчитан на одну тысячу 200 номеров. Вложат в проект 16 миллиардов рублей. В Дагомысе появится гостиница. В объект на 578 номеров инвестируют 2,5 миллиарда рублей. Современный отель расположится также в поселке Совет-Квадже. Здесь планируются около тысячи номеров уровня четырех звезд. На его строительство потратят 17 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что в Сочи построят гостиницы, спа и агрокомплекс с форелью и фруктовыми садами.

туризм и отдых