Какие страны выбирают казахстанцы для трудовой эмиграции

В конце мая Международная организация по миграции (МОМ) опубликовала последние актуальные данные по миграционной мобильности в Казахстане. В отчёте представлена информация на январь 2024 года, она касается не только трудовых мигрантов из стран Центральной Азии, но и казахстанцев, уезжающих в другие страны ради высоких зарплат. Кто эти люди и почему они едут работать за границу? Исследование, проведённое экспертами в области миграции, позволяет опровергнуть расхожее мнение о казахстанских эмигрантах, которые якобы в основном стремятся работать в Европе. Анализ статистических данных о двух группах казахстанцев — тех, кто сейчас работает за рубежом, и тех, кто уже вернулся домой — позволяет определить потрет эмигранта из Казахстана.
В первой группе исследованных — эмигранты, которые сейчас живут за границей: 10,5 тыс. человек. Из них 82% казахстанцев работают в России. Второе место по числу эмигрировавших из РК занимает Турция, третье — Германия. Две трети из исследуемой группы составляют жители Костанайской области, которые выезжали в российские города на заработки. В категории возвратных мигрантов (6 тыс. человек) цифры частично коррелируют с первой группой: 69,4% вернувшихся домой ездили на заработки в РФ, 12,6% уезжали за высокими зарплатами в Узбекистан, 6,1% — в Южную Корею.
Важное примечание: матрица отслеживания мобильности МОМ — это исследование, проведённое на основе опросов самих мигрантов и данных неправительственных организаций. Оно позволяет оценить динамику, характер миграционных процессов, но не абсолютные количественные данные. Стоит отметить, что выводы МОМ о пропорциональном соотношении казахстанских эмигрантов по странам нахождения совпадают с данными Комитета по миграции Министерства по труду и социальной защите населения (МТСЗН) РК. Согласно информации госоргана, в прошлом году в трудовой эмиграции находились 194 тыс. казахстанских граждан. Из них 84% жили и работали в России, и только 9,3% — в странах Европы.
Причины такой большой разницы связаны не столько с географической близостью России, сколько с отличиями в миграционном законодательстве Европейского и Евразийского экономического союзов. Имеют значение и много других факторов: безвизовый режим, общий рынок труда, знание русского языка, отсутствие сложностей с периодическим пересечением границы. При этом предлагаемые российскими работодателями зарплаты значительно меньше, чем в странах Европы. Но об этом чуть позже.
Чтобы заключить договор на работу в какой-либо европейской стране, казахстанцу необходимо преодолеть значительно больше преград. Необходимо сначала заплатить за оформление визы, услуги рекрутинговых агентств, страховку, перелёт. Желательно, но не обязательно начать изучать язык страны прибытия. Впрочем, судя по статистике, эти барьеры для части казахстанцев, желающих хорошо зарабатывать за рубежом, не являются непреодолимыми. Например, в Великобритании, по данным профильного комитета, трудятся 5 тыс. казахстанцев. Эта страна в 2022—2023 годах действительно значительно увеличила поток иммигрантов из Центральной Азии. Это произошло благодаря специальной государственной программе поддержки АПК страны, когда власти Великобритании значительно увеличили количество квот на привлечение иностранцев для работы на фермах. По информации МОМ, численность сезонных работников из РК в Великобритании за 2023 год выросла на 87,6%, до 5 тыс. человек. А ведь ещё в 2021-м в страну приезжали всего около 400 казахстанцев.
Мы сравнили условия работы и уровень доходов, которые предлагают европейские и российские работодатели. Исходя из информации легальных онлайн-площадок и рекрутинговых агентств Казахстана, можно выделить две большие группы вакансий в России для казахстанцев. Первая подразумевает труд в различных регионах по рабочим специальностям. Зарплата на уровне 300−500 тыс. тг в зависимости от сложности работы. Вторая группа — рабочие места в дальних северных регионах РФ. Это работа с высокими зарплатами (около 1 млн тг), но вахтовым методом и в сложных климатических условиях. Расходы на такое трудоустройство минимальны: прохождение медосмотра и оплата билетов до места работы.
В европейских странах предлагаемый доход может быть выше даже в категории низкоквалифицированного труда. Например, работая сборщиком клубники на ферме в Великобритании, можно заработать от 737 тыс. до 1,3 млн тг в месяц (при работе от 8 до 12 часов в день). Расходы на такое трудоустройство также будут значительными. Услуги рекрутингового агентства и траты на шенгенскую визу на полгода обойдутся в сумму около 970 тыс. тг. Трансфер — ещё плюс 200−270 тыс. тг в зависимости от страны и сезона. Некоторые агентства по зарубежному трудоустройству обещают, что работодатель возместит часть расходов на оформление документов и авиаперелёт.
Все приведённые данные по ценам на услуги получены редакцией от агентств, которые официально зарегистрированы в Казахстане и действуют как организации, помогающие эмигрантам. То есть в случае каких-либо непредвиденных обстоятельств менеджеры этих агентств обязаны помочь с решением вопроса о выплатах и возвращением домой. Однако в социальных сетях и на различных онлайн-площадках мы также нашли немало более выгодных предложений о помощи в трудоустройстве за рубежом с бесплатным проживанием, питанием и проездом. При этом даже на первый взгляд в объявлениях наблюдаются признаки ненадёжности фирмы — отсутствие информации о компании, сайта, данных о руководителе, партнёрах в странах прибытия. Это точка уязвимости, на которую «попадают» казахстанцы, отдающие деньги мошенникам. Таких историй — масса (1, 2, 3).
Специалисты МОМ относят момент трудоустройства казахстанцев к числу барьеров в развитии безопасной трудовой эмиграции. На круглом столе по развитию рынка труда и миграции в РК в мае текущего года эксперты международной организации обратили внимание на то, что при трудоустройстве в Великобританию казахстанцы платят большие деньги за посреднические услуги. Иногда суммы равны нескольким зарплатам работников.
Судя по выводам аналитиков МОМ, казахстанцы, выезжающие на работу за границу, это люди, которые за счёт сезонной работы за рубежом хотят погасить кредит, закрыть ипотеку, улучшить своё материальное положение. Согласно матрице отслеживания мобильности МОМ, 46% эмигрантов имели именно такие причины для отъезда за рубеж. Почти в 26% случаев опрошенные респонденты указывали, что у них были семейные проблемы, которые вынудили их принять решение об эмиграции. 19% сообщили, что поехали в другую страну учиться, а ещё 6% — лечиться.