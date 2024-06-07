Какие страны выбирают казахстанцы для трудовой эмиграции

Чтобы заключить договор на работу в какой-либо европейской стране, казахстанцу необходимо преодолеть значительно больше преград. Необходимо сначала заплатить за оформление визы, услуги рекрутинговых агентств, страховку, перелёт. Желательно, но не обязательно начать изучать язык страны прибытия. Впрочем, судя по статистике, эти барьеры для части казахстанцев, желающих хорошо зарабатывать за рубежом, не являются непреодолимыми. Например, в Великобритании, по данным профильного комитета, трудятся 5 тыс. казахстанцев. Эта страна в 2022—2023 годах действительно значительно увеличила поток иммигрантов из Центральной Азии. Это произошло благодаря специальной государственной программе поддержки АПК страны, когда власти Великобритании значительно увеличили количество квот на привлечение иностранцев для работы на фермах. По информации МОМ, численность сезонных работников из РК в Великобритании за 2023 год выросла на 87,6%, до 5 тыс. человек. А ведь ещё в 2021-м в страну приезжали всего около 400 казахстанцев.