«Яхт-клуб Санкт-Петербурга» построит сеть причалов в шести районах города

По условиям соглашения ООО «Яхт-клуб Санкт-Петербурга» обязуется построить в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском, Невском, Кронштадтском и Приморском районах сеть из плавучих и стационарных причалов. Еще две задачи компании — продумать маршрутную сеть для движения судов по рекам и каналам Петербурга и разработать систему продажи билетов и учета пассажиров и судов. Соглашение также предусматривает обновление и расширение пассажирского флота, используемого на туристических маршрутах. Реализация проекта намечена на 2024 — 2028 годы.