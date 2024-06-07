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«Яхт-клуб Санкт-Петербурга» построит сеть причалов в шести районах города

Председатель комитета по транспорту Валентин Енокаев и командор «Яхт-клуба Санкт-Петербурга» Владимир Любомиров подписали на Петербургском международном экономическом форуме-2024 соглашение о создании причалов в шести районах Петербурга, объединенных в сеть, сообщила пресс-служба комитета.

По условиям соглашения ООО «Яхт-клуб Санкт-Петербурга» обязуется построить в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском, Невском, Кронштадтском и Приморском районах сеть из плавучих и стационарных причалов. Еще две задачи компании — продумать маршрутную сеть для движения судов по рекам и каналам Петербурга и разработать систему продажи билетов и учета пассажиров и судов. Соглашение также предусматривает обновление и расширение пассажирского флота, используемого на туристических маршрутах. Реализация проекта намечена на 2024 — 2028 годы.

«Яхт-клуб Санкт-Петербурга при поддержке ПАО “Газпром” и администрации города реализует проект “Семь кораблей”. Деятельность клуба включает в себя строительство новых современных причалов, таких как причалы Лахта центра, Культурно-исторического центра “Полтава”, порта “Смоленка”, форта Тотлебен и Стрельны. Эти причалы будут интегрированы в общегородскую систему, что расширит возможности и систематизирует потоки водного транспорта в городе на Неве», — прокомментировал господин Любомиров.