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«Робоавиа» запустит производство беспилотников в Ростовской области

Губернатор Голубев: «Робоавиа» запустит производство беспилотников до конца года.

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Компания «Робоавиа» запустит производство беспилотных летательных аппаратов в Ростовской области до конца текущего года, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«По нашим договоренностям, которые мы подписали в прошлом году, до конца текущего года этот проект должен начать работать в полную мощь», — сказал губернатор.

Он отметил, что компания планирует наладить выпуск 1,1 тысячи единиц беспилотных летательных аппаратов различных модификаций в год. Сообщалось, что объем инвестиций в производство составит порядка 500 миллионов рублей.

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер форума.

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