«Робоавиа» запустит производство беспилотников в Ростовской области

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Компания «Робоавиа» запустит производство беспилотных летательных аппаратов в Ростовской области до конца текущего года, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Ростовской области Василий Голубев.
«По нашим договоренностям, которые мы подписали в прошлом году, до конца текущего года этот проект должен начать работать в полную мощь», — сказал губернатор.
Он отметил, что компания планирует наладить выпуск 1,1 тысячи единиц беспилотных летательных аппаратов различных модификаций в год. Сообщалось, что объем инвестиций в производство составит порядка 500 миллионов рублей.
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