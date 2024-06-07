Какие пособия и выплаты получат специалисты, приехавшие работать в сельскую местность

В частности, в правила добавлен пункт, устанавливающий следующие размеры мер социальной поддержки специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственным служащим аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты: