В Самаре создадут первые отечественные двигатели для сверхлегких ракет

«Наш венчурный фонд поддерживает проекты наиболее перспективных направлений. Создание новых двигателей, которые еще не выпускались в России — это безусловно, одно из таких направлений. Мы делаем ставку на компании-лидеры, способные формировать новый технологический уклад. ОДК является флагманом двигателестроения во многих сферах, и мы уверены, что именно корпорация сможет реализовать проект, который войдет в историю отечественного двигателестроения», — сказал управляющий партнер фонда «Восход» Руслан Саркисов.