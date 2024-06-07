Золотовалютные резервы Беларуси снизились за месяц на 0,36%

То есть за месяц активы уменьшились на 30,1 миллиона или примерно на 0,36%. При этом увеличилась сумма монетарного золота: на 1 мая было около 4 миллиардов, а теперь — чуть больше 4,07 миллиарда. Это может быть связано с повышением мировых цен на золото.