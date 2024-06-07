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Золотовалютные резервы Беларуси снизились за месяц на 0,36%

МИНСК, 7 июн — Sputnik. Сумма золотовалютных резервов (ЗВР) Беларуси на 1 июня составила 8 411,4 миллиона в долларовом эквиваленте, сообщает Нацбанк.

Источник: РИА "Новости"

То есть за месяц активы уменьшились на 30,1 миллиона или примерно на 0,36%. При этом увеличилась сумма монетарного золота: на 1 мая было около 4 миллиардов, а теперь — чуть больше 4,07 миллиарда. Это может быть связано с повышением мировых цен на золото.

Активы в инвалюте немного просели: месяц назад было около 3 миллиардов, а на 1 июня — 2,97 миллиарда.

Ранее, в апреле 2024 года, ЗВР выросли на 1%. Тогда тоже росла оценка золотой составляющей и снизилась валютная. В любом случае, пока что Нацбанк выдерживает параметр, заданный указом президента на нынешний год. Уровень активов не должен быть ниже 6 миллиардов долларов.

Также поставлена задача добиться роста ВВП по итогам года на 3,8%. Номинальная начисленная среднемесячная зарплата должна составить 2087 рублей, а в бюджетном секторе — 1634 рубля. Инфляция, как ожидается, не превысит 6%.

экономика
золото и драгметаллы