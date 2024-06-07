Насколько существенно возрастут в Волгограде и области коммунальные тарифы?

Так, согласно информации ПАО «Волгоградэнергосбыт», с 1 июля тарифы на свет увеличатся в среднем на 9,1%. При этом одноставочный тариф для городского населения, проживающего в квартирах, не оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, вырастет с 5,39 ₽­лей за киловатт-час до 5,88 ₽ В домах с указанным оборудованием тариф с 1 июля составит 4,12 рубля за киловатт-час вместо действующих 3,78 рублей.