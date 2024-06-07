Насколько существенно возрастут в Волгограде и области коммунальные тарифы?

С 1 июля 2024 г. в Волгоградской области в соответствии с ранее принятым решением правительства изменится тариф на свет, тепло, воду и газ.
Так, согласно информации ПАО «Волгоградэнергосбыт», с 1 июля тарифы на свет увеличатся в среднем на 9,1%. При этом одноставочный тариф для городского населения, проживающего в квартирах, не оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, вырастет с 5,39 ₽лей за киловатт-час до 5,88 ₽ В домах с указанным оборудованием тариф с 1 июля составит 4,12 рубля за киловатт-час вместо действующих 3,78 рублей.
Также с 1 июля от 9,8% до 11,2% подорожает газ в зависимости от схемы использования голубого топлива.
На 7−8% в среднем, в зависимости от конкретного поселения, вырастут тарифы на водоснабжение и водоотведение. Средний коэффициент повышения тарифов составит в регионе 9,8%.