В Новосибирской области будут собирать грузовики различной грузоподъёмности

«В настоящее время в России возникла высокая потребность в коммерческом грузовом транспорте отечественного производства. И главная задача автозавода — наладить выпуск широкой линейки транспортных средств от 2 до 15 тонн. Сейчас составлены сметные расчёты, изучен спрос и выбраны поставщики оборудования. Выбран земельный участок под строительство, который отвечает необходимым требованиям», — пояснил директор ООО «Тренд» Константин Подшивалов.