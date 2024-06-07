В Новосибирской области будут собирать грузовики различной грузоподъёмности

Первая модель — пятитонный грузовик — сойдёт с конвейера уже в 2027 году.
На площадке ПМЭФ-2024 подписано соглашение между Правительством Новосибирской области и ООО «Тренд» о намерениях по реализации инвестиционного проекта на территории Новосибирской области по строительству завода грузового автотранспорта.
Свои подписи под соглашением поставили Губернатор Андрей Травников и директор ООО «Тренд» Константин Подшивалов.
Напомним, 20 декабря 2023 года инвестиционный проект ООО «Тренд» по строительству автозавода был одобрен на заседании Совета по инвестициям Новосибирской области во главе с Губернатором Андреем Травниковым и включен в государственный реестр инвестиционных проектов Новосибирской области.
По планам инвестора, завод выйдет на полную проектную мощность в 2033 году. На первом этапе планируется запуск малотоннажных моделей, а также формирование круга поставщиков узлов и компонентов с максимальным снижением доли импортных комплектующих.
«В настоящее время в России возникла высокая потребность в коммерческом грузовом транспорте отечественного производства. И главная задача автозавода — наладить выпуск широкой линейки транспортных средств от 2 до 15 тонн. Сейчас составлены сметные расчёты, изучен спрос и выбраны поставщики оборудования. Выбран земельный участок под строительство, который отвечает необходимым требованиям», — пояснил директор ООО «Тренд» Константин Подшивалов.
В производстве грузовых автомобилей будут использоваться передовые материалы, технологии и тенденции развития автомобилестроения, что позволит создать более качественный и производительный грузовой автотранспорт, обеспечивая быстроту и надёжность доставки грузов.
Реализация проекта решает ряд экономических и социальных задач, в том числе по замещению импорта товарами, произведёнными внутри страны.
ООО «Тренд» намерено реализовать проект строительства и эксплуатации Новосибирского автозавода грузового транспорта на территории Станционного сельсовета Новосибирского района. Площадь земельного участка составляет 17 га. Планируемый объём производства при выходе на проектную мощность — 14 тыс. единиц автомобилей в год. Сроки реализации: 2024−2033 гг. Общий объём инвестиций — 19,9 млрд рублей. Количество создаваемых рабочих мест — 1970. Суммарный объём налоговых отчислений в бюджет региона — 4 млрд руб.
Реализацией инвестиционного проекта будет заниматься ООО «Тренд» — дочерняя компания АО «ФИНСИБ».
ООО «Тренд» — торгово-производственная компания с головным офисом в Новосибирске, имеющая склады в 21 городе России — от Москвы до Владивостока, и сбытовые подразделения в Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Уфе, Нижнем Новгороде, Москве, Санкт-Петербурге.