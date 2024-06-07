В 2025 году в Калининграде отремонтируют десять дворов по муниципальной программе

В 2024 году по муниципальной программе ремонтируют восемь дворов. Ещё семь территорий благоустраивают в рамках «Формирования комфортной городской среды». Всего на работы выделили 214 миллионов рублей. Софинансирование со стороны жильцов по двум программам составляет около 16 миллионов рублей. Ремонт дворов планируют завершить до 1 октября.