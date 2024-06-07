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В 2025 году в Калининграде отремонтируют десять дворов по муниципальной программе

Под благоустройство попадают территории отдельно стоящих домов.

В 2025 году в Калининграде отремонтируют десять дворов по муниципальной программе. Информацию об этом опубликовали на странице городской администрации «ВКонтакте».

По итогам рассмотрения заявок в 2025 году планируют отремонтировать дворы по адресам:

  • Литовский вал, 23;
  • 9 Апреля, 24−30;
  • Леонова, 1−5;
  • Белинского, 53;
  • Чайковского, 26−30;
  • Каштановая аллея, 143;
  • Багратиона, 81−85;
  • Чайковского, 4−10;
  • Батальная, 6;
  • Яналова, 5.

«По этой муниципальной программе мы благоустраиваем дворы домов, которые не могут сформировать единую дворовую территорию с соседними домами, а потому и не могут участвовать в федеральной программе “Формирование комфортной городской среды”», — уточнили в администрации Калининграда.

В 2024 году по муниципальной программе ремонтируют восемь дворов. Ещё семь территорий благоустраивают в рамках «Формирования комфортной городской среды». Всего на работы выделили 214 миллионов рублей. Софинансирование со стороны жильцов по двум программам составляет около 16 миллионов рублей. Ремонт дворов планируют завершить до 1 октября.

ЖКХ