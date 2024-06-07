Последние проблемные ЖК в Ленобласти планируют сдать к осени

«Мы понимаем, как тяжело быть последними дольщиками, но просим еще немного подождать, чтобы сдать качественные и готовые дома. Ключи от квартир ждут уже не 22 тысячи человек, как два года назад, а 2,4 тысячи граждан», — отметил председатель правительства 47 региона Евгений Барановский.