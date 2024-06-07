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«Росатом» готов вложить в развития Немана и Советска до 60 млн рублей

Власти Калининградской области и Топливная компания «ТВЭЛ» заключили соглашение.

Топливный дивизион «Росатома» поддержит инициативы в Немане и Советске на сумму до 60 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Власти Калининградской области и Топливная компания «Росатома» «ТВЭЛ» заключили соглашение по содействию социально-экономическому развитию Немана и Советска. Цель проекта — разработать Народную программу городских изменений «Радиус Доверия». Её будут реализовывать силами местных сообществ при финансовой поддержке «Росатома». Планируется, что стимулирование самоорганизации жителей поможет им участвовать в улучшении городской среды, модернизации инфраструктуры, общественных и дворовых пространств, а также социальных сервисов.

В течение трёх лет Топливный дивизион «Росатома» готов выделить около 60 млн рублей на реализацию народных инициатив в Калининградской области. Правительство региона и местные администрации также будут софинансировать проект и оказывать помощь в его реализации. Эксперты АНО «Энергия развития» предоставят необходимое методическое сопровождение, обучение и консультации.

В Немане начали реконструкцию городского стадиона.