Минтруд высказался о введении шестидневной рабочей недели в РФ

«Работодатель понимает, что за работу сверх нормы или в выходной придется заплатить. Работник понимает, что он за это получит больший объем оплаты, чем за обычный трудовой день. Поэтому шестидневка — нет».
По словам Котякова, трудовое законодательство в России достаточно гибкое, чтобы потребность в шестидневке отпала. Согласно действующим законам, предприятия имеют право вводить удлиненную рабочую неделю при определенных обстоятельствах, но общая продолжительность работы должна оставаться на уровне 40 часов.
Несколько лет в России продолжается дискуссия о введении четырехдневной рабочей недели для отдельных отраслей или работников. Пока правительство не решается на такую экспериментальную меру. Например, осенью 2023 года кабмин дал отрицательный отзыв на идею перевести многодетных родителей на четырехдневку.