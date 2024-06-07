Минтруд высказался о введении шестидневной рабочей недели в РФ

Несколько лет в России продолжается дискуссия о введении четырехдневной рабочей недели для отдельных отраслей или работников. Пока правительство не решается на такую экспериментальную меру. Например, осенью 2023 года кабмин дал отрицательный отзыв на идею перевести многодетных родителей на четырехдневку.