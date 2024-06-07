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Минтруд высказался о введении шестидневной рабочей недели в РФ

Введение шестидневной рабочей недели в России на сегодняшний день маловероятно, поскольку у экономики нет такой потребности. Об этом заявил министр труда РФ Антон Котяков.

Источник: РИА "Новости"

«Работодатель понимает, что за работу сверх нормы или в выходной придется заплатить. Работник понимает, что он за это получит больший объем оплаты, чем за обычный трудовой день. Поэтому шестидневка — нет».

сказал министр в разговоре с «РИА Новости».

По словам Котякова, трудовое законодательство в России достаточно гибкое, чтобы потребность в шестидневке отпала. Согласно действующим законам, предприятия имеют право вводить удлиненную рабочую неделю при определенных обстоятельствах, но общая продолжительность работы должна оставаться на уровне 40 часов.

Несколько лет в России продолжается дискуссия о введении четырехдневной рабочей недели для отдельных отраслей или работников. Пока правительство не решается на такую экспериментальную меру. Например, осенью 2023 года кабмин дал отрицательный отзыв на идею перевести многодетных родителей на четырехдневку.

экономика
занятость