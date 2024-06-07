На месте короотвала «Дариты» в Калининграде за счёт инвестора построят парк с набережными

Проблема короотвала «Дарита» в Калининграде существует с конца прошлого века. После ликвидации целлюлозно-бумажного комбината в центре города два десятилетия оставались 18 гектаров тлеющего золоотвала и короотвала, которые отравляли воздух гарью. В 2014 году на рекультивацию этой территории было выделено 76 миллионов рублей. Изначально предполагалось, что земля восстановится и снова сможет быть использована к 2018 году. Объект передали из городской в региональную собственность, на месте короотвала планировали жилую застройку.