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На месте короотвала «Дариты» в Калининграде за счёт инвестора построят парк с набережными

Власти Калининградской области обсуждают с инвестором развитие территории на улице Ялтинской. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Компания «СРЕДА» предложила ликвидировать застарелую экологическую проблему на юго-востоке города. Там более пятидесяти лет складировались остаточные продукты целлюлозно-бумажной промышленности. Несколько лет назад уничтожили золоотвал. Сейчас инвестор готов провести комплексные работы по восстановлению экологии и ликвидировать один из крупнейших короотвалов региона. Он может это сделать без привлечения бюджетных средств.

Вблизи Ялтинской планируют создать новый район с парками, детскими садами и школами, набережной и инфраструктурой для водных видов спорта. Проект предлагают реализовать поэтапно в течение 15 лет. Объём инвестиций, по предварительным данным, превысит 30 млрд рублей.

Проблема короотвала «Дарита» в Калининграде существует с конца прошлого века. После ликвидации целлюлозно-бумажного комбината в центре города два десятилетия оставались 18 гектаров тлеющего золоотвала и короотвала, которые отравляли воздух гарью. В 2014 году на рекультивацию этой территории было выделено 76 миллионов рублей. Изначально предполагалось, что земля восстановится и снова сможет быть использована к 2018 году. Объект передали из городской в региональную собственность, на месте короотвала планировали жилую застройку.

Слой шлака и золы на месте золоотвала достигал 15 метров в высоту, там скопилось более 2,5 млн тонн отходов.