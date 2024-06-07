В Самарской области создадут портовый хаб на Волге

«Мы заинтересованы в том, чтобы Самарская область объединила всю грузовую базу в один-два речных порта или построила новый хаб, который будет координировать движение груза», — рассказал Тарасенко.
По его мнению, такое решение даст дополнительный экономический эффект, благодаря которому будут установлены единые прозрачные тарифы, а это, в свою очередь, поможет привлечь в бюджет региона дополнительные налоговые отчисления.
В ходе встречи с врио главы региона руководитель Росморречфлота подчеркнул, что Самарская область вошла в тройку центральных регионов ПФО (наряду с Татарстаном и Пермским краем), где рассматривается возможность создания мощной речной инфраструктуры, в которую будут интегрированы железнодорожные и автомобильные перевозки с выходом река-море.
Федорищев заявил, что в Самарской области уже разрабатывается соответствующий проект, а в регионе сейчас есть три порта (в Самаре, Тольятти и Сызрани), но они недостаточно эффективны, поэтому «есть над чем работать».
«Самое главное, что необходимо, — хорошая модернизация и правильная концентрация на одном порте, на другом или на строительстве нового. Уже сейчас мы обсуждаем возможность его размещения вблизи Особой экономической зоны “Тольятти”, — отметил врио губернатора.
Модернизация портов, по словам чиновника, может стать существенным подспорьем для развития промышленности и всей экономики Самарской области и Приволжского федерального округа.
Ранее власти Самарской области инициировали разработку и создание стратегически важного проекта по созданию на территории области мультимодального логистического узла. Регион обладает высоким транзитным потенциалом благодаря Куйбышевской железной дороге с крупными узловыми станциями, автомобильным трассам федерального и международного значения, инфраструктурному проекту по строительству автомобильной дороги «Обход Тольятти» с Волжским мостом в рамках международного транспортного коридора в Западный Китай, аэропортам и речным портам.
Напомним, ранее на Петербургском международном экономическом форуме правительство Самарской области и компания «Иннопрактика» подписали соглашение по разработке эффективной системы геномной селекции поголовья молочного крупного рогатого скота.