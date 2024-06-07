Правительство Воронежской области и общество «Знание» подписали соглашение о сотрудничестве

— Воронежская область — привлекательный регион не только для инвесторов, но и для молодежи. У нас в регионе большое количество образовательных учреждений. И мы совместно с обществом «Знание» заинтересованы в привлечении новых специалистов в просветительскую работу, в распространении знаний об истории страны и ее достижениях, а также в объективном освещении исторических фактов и событий. Заключение соглашения между правительством Воронежской области и Российским обществом «Знание» позволит установить партнерские отношения и объединить усилия научно-просветительской общественности для повышения научного, образовательного и культурного уровня населения на территории региона, — выразил уверенность губернатор Александр Гусев.