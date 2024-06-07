Правительство Воронежской области и общество «Знание» подписали соглашение о сотрудничестве

Губернатор Александр Гусев в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства в пятницу, 7 июня.
— Воронежская область — привлекательный регион не только для инвесторов, но и для молодежи. У нас в регионе большое количество образовательных учреждений. И мы совместно с обществом «Знание» заинтересованы в привлечении новых специалистов в просветительскую работу, в распространении знаний об истории страны и ее достижениях, а также в объективном освещении исторических фактов и событий. Заключение соглашения между правительством Воронежской области и Российским обществом «Знание» позволит установить партнерские отношения и объединить усилия научно-просветительской общественности для повышения научного, образовательного и культурного уровня населения на территории региона, — выразил уверенность губернатор Александр Гусев.
Воронежская область большое внимание уделяет развитию просветительской деятельности: обеспечивается нематериальная поддержка лекторов, на местных телеканалах выступают эксперты по различным научным тематикам, представители региона постоянно выступают в новых субъектах РФ, встречаются с участниками СВО, занимаются подготовкой просветительского контента.
— Мы благодарны Правительству региона за особое внимание к работе Российского общества «Знание». Меры поддержки, которые сегодня оказываются, будут транслироваться и в другие субъекты страны. Очень активно лекторы работают в отдаленных муниципалитетах области, это позволяет донести достоверные знания до каждого жителя, — подчеркнул Максим Древаль.
В рамках ПМЭФ работает Знание. Лекторий — совместная мультимедийная студия Российского общества «Знание» и Российского военно-исторического общества. С 5 по 8 июня в ней проходят десятки лекций, панельных дискуссий и интервью с приглашенными спикерами. Гостями дискуссионной площадки традиционно выступают выдающиеся деятели политики, экономики, культуры, науки и спорта, а также предприниматели и представители госкорпораций.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что губернатор Александр Гусев и директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин подписали соглашение о сотрудничестве.
Справка
Российское общество «Знание» — крупнейшая в стране современная просветительская организация, которая ежегодно проводит сотни мероприятий для молодежи по всей России: организует тысячи выступлений выдающихся людей из сфер культуры, искусства, науки, истории, проводит научные баттлы, конкурсы, викторины, снимает фильмы и помогает лекторам в нашей стране быть услышанными и найти свою аудиторию.
21 апреля 2021 года в ходе Послания Президента РФ Федеральному собранию РФ Владимир Путин призвал перезапустить Российское общество «Знание» на современной цифровой платформе. Главными принципами деятельности обновленного общества стали открытый диалог между молодежью и выдающимися людьми, актуальные темы и прорывные форматы просвещения.