Кому в Казахстане могут списать долги, рассказали в АРРФР

Мы больше хотим ориентировать наших кредиторов — банки и МФО, — чтобы они в отношении тех заемщиков, у которых действительно финансовое состояние не позволяет сейчас гасить кредиты, — то есть это могут быть многодетные мамы, пенсионеры, отдельные лица, которые относятся к категории социально уязвимых слоев населения, — чтобы по таким социально уязвимым категориям заемщиков наши кредиторы проводили мероприятия, в основном направленные на списание, прощение этой задолженности", — отметил Кизатов.