Данное решение 6 июня приняли Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи на первом заседании Узбекско-турецкого делового совета. Ожидается, что кластер станет «локомотивом практического взаимодействия» между странами.
В Узбекистане появится узбекско-турецкий промышленный кластер
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узбекистан и Турция создадут совместный промышленный кластер на территории нашей республики. Стороны запланировали реализовать здесь проекты более чем на 3 миллиарда долларов, передает корреспондент Podrobno.uz.