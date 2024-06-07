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В Узбекистане появится узбекско-турецкий промышленный кластер

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узбекистан и Турция создадут совместный промышленный кластер на территории нашей республики. Стороны запланировали реализовать здесь проекты более чем на 3 миллиарда долларов, передает корреспондент Podrobno.uz.

Данное решение 6 июня приняли Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи на первом заседании Узбекско-турецкого делового совета. Ожидается, что кластер станет «локомотивом практического взаимодействия» между странами.

экономика