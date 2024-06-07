В Узбекистане появится узбекско-турецкий промышленный кластер

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узбекистан и Турция создадут совместный промышленный кластер на территории нашей республики. Стороны запланировали реализовать здесь проекты более чем на 3 миллиарда долларов, передает корреспондент Podrobno.uz.