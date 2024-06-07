В Прикамье строят 16 домов для расселения аварийного жилья

В прошлом году в Прикамье ввели в эксплуатацию 12 многоквартирных домов. На этот год запланирован ввод 16 таких объектов. В первом квартале были сданы в эксплуатацию 2 дома — в Александровском и Губахинском муниципальных округах. До конца года планируется сдать еще 14 многоквартирных домов — в Перми, в Краснокамском, Нытвенском, Соликамском, Чайковском, Чусовском городских округах, в Кудымкарском, Кунгурском, Пермском, Уинском муниципальных округах. Причем, по двум из них — в Чайковском и Пермском муниципальном округе — уже выдано положительное заключение.