В Прикамье строят 16 домов для расселения аварийного жилья

Острую проблему расселения ветхого и аварийного жилья обсудили на заседании правительства Пермского края. Отмечалось, что Прикамье по этому направлению — в числе лидеров, но расслабляться нет причин.
Улучшили жилищные условия 34 тысяч прикамцев.
— Проблем остается еще очень много, но и сделано немало, — констатировал губернатор Дмитрий Махонин. — По статистике, на 1 января 2017 года в крае было 460 тысяч квадратных метров аварийного и ветхого жилья. И фактически с началом реализации программы с 2019 года улучшили свои жилищные условия 34 тысячи наших земляков, было расселено 490 тысяч квадратных метров такого жилья.
Глава региона отметил, что Пермский край направляет на расселение аварийного жилья не только федеральные, но и краевые средства, что делает далеко не каждый субъект Российской Федерации.
— Тем самым мы увеличиваем темпы расселения ветхого и аварийного жилого фонда, — объяснил он. — До конца этого года нам предстоит расселить еще более 6 тысяч жителей Прикамья.
— В прошлом году в Перми, Краснокамске, Чайковском были построены новые дома для расселения, — напомнил он. — Поскольку действие федеральной программы по расселению ветхого и аварийного жилья продлено до 2030 года, нам надо постараться получить поддержку из федерального центра на расселение порядка 700 тысяч квадратных метров проблемного жилья. То есть добиться того, чтобы улучшили свои жилищные условия еще более 30 тысяч жителей региона.
Третьи по России
Кроме расселения аварийного жилья в Прикамье пришлось заниматься и переселением жителей домов, попавших в Березниках в зону техногенной аварии. Об этом напомнила в своем докладе заместитель министра строительства Пермского края Фаина Минх.
— В итоге в общей сложности на территории Пермского края, начиная с 2019 года, было ликвидировано 729 тысяч метров аварийного жилья, — отметила она. — Это третий по объемам результат среди субъектов Российской Федерации за последние годы. В этот период темпы ликвидации аварийного жилья в регионе увеличились в 3,5 раза. Это стало возможным благодаря тому, что помимо национального проекта, начиная с 2019 года, Пермский край реализует собственные мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
В этом году, по планам, в Пермском крае должны расселить более 79 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Причем, скорей всего, этот показатель, как и в предыдущие годы, будет перевыполнен.
В прошлом году в Прикамье ввели в эксплуатацию 12 многоквартирных домов. На этот год запланирован ввод 16 таких объектов. В первом квартале были сданы в эксплуатацию 2 дома — в Александровском и Губахинском муниципальных округах. До конца года планируется сдать еще 14 многоквартирных домов — в Перми, в Краснокамском, Нытвенском, Соликамском, Чайковском, Чусовском городских округах, в Кудымкарском, Кунгурском, Пермском, Уинском муниципальных округах. Причем, по двум из них — в Чайковском и Пермском муниципальном округе — уже выдано положительное заключение.
Дмитрий Махонин напомнил, что муниципалитетам нужно заранее готовить земельные площадки в связи с продлением действия федеральной программы.