Россия будет засчитывать белорусский трудовой стаж

«Сейчас вот как раз таки в отношении трудового стажа на площадке Постоянного комитета (Союзного государства — Sputnik) у Мезенцева (госсекретаря Дмитрия Мезенцева — Sputnik) рассматривается этот вопрос, потому что это касается не только журналистов. По другим профессиям тоже, и по госслужащим…», — сказал посол.
Крутой заверил, что эта проблема будет решена, но посоветовал дополнительно откладывать на пенсию.
Ранее Постком Союзного государства сообщал, что есть два варианта назначений пенсии. Это может быть принцип пропорциональности, когда каждая из двух стран назначает и выплачивает пенсию за периоды стажа, который был на ее территории.
«При этом за периоды страхового (трудового) стажа, приобретенного до 13 марта 1992 года на территории бывшего СССР, назначение и выплата осуществляется за счет средств страны проживания пенсионера», — отмечали в комитете.
Второй вариант — пенсия по гражданству, и такой выбор будет окончательным.
Перед тем как решить, что лучше для него, каждый гражданин имеет право попросить предварительный расчет пенсии.