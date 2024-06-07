Россия будет засчитывать белорусский трудовой стаж

«Сейчас вот как раз таки в отношении трудового стажа на площадке Постоянного комитета (Союзного государства — Sputnik) у Мезенцева (госсекретаря Дмитрия Мезенцева — Sputnik) рассматривается этот вопрос, потому что это касается не только журналистов. По другим профессиям тоже, и по госслужащим…», — сказал посол.