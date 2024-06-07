Федорищев обсудил с «Юматексом» реализацию нового инвестпроекта в Самарской области

«Знаю, что вы очень хорошо погружены в наш регион, взаимодействуете с компаниями, в том числе по космическому направлению. Вместе с вами мы уже обсуждали несколько проектов. Точно знаю, что мы найдем возможности для реализации ваших идей на территории Самарской области», — обратился Вячеслав Федорищев к Александру Тюнину.