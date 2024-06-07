Федорищев обсудил с «Юматексом» реализацию нового инвестпроекта в Самарской области

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев продолжает работать на ПМЭФ-2024. В пятницу, 7 июня, он встретился с гендиректором компании «Юматекс» — крупнейшего производителя композитных материалов в России — Александром Тюниным. Они обсудили возможность реализации нового инвестпроекта в 63-м регионе.
«Знаю, что вы очень хорошо погружены в наш регион, взаимодействуете с компаниями, в том числе по космическому направлению. Вместе с вами мы уже обсуждали несколько проектов. Точно знаю, что мы найдем возможности для реализации ваших идей на территории Самарской области», — обратился Вячеслав Федорищев к Александру Тюнину.
Глава «Юматекса», в свою очередь, отметил, что их сотрудничество с Вячеславом Федорищевым по композитным материалам началось еще в Тульской области.
«Те инвестиционные проекты, которые сейчас композитный дивизион “Росатома” предполагает реализовывать, мы будем предметно обсуждать с Самарской областью. И очень надеюсь, что первые шаги по использованию композитов на предприятиях региона будут расширяться и в локализации наших предприятий», — сказал Вячеслав Тюнин.