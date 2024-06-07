Глава Совмина Крыма остался недоволен ценами на продукты в Ялте

Ранее правительство России приняло постановление, согласно которому региональные власти получили дополнительные возможности для сдерживания цен на социально значимые продукты через заключение соглашений с торговыми сетями. Сейчас ретейлеры соблюдают ограничение наценки, например, на говядину, свинину и баранину (кроме бескостного мяса), куру (кроме куриных окорочков), сливочное и подсолнечное масло, питьевое молоко, куриные яйца, сахар-песок.