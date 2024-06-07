Глава Совмина Крыма остался недоволен ценами на продукты в Ялте

Глава Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк приехал в Ялту, где, в частности, проверил соблюдение предельных цен на социально значимые продукты. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
Результатом проверки Гоцанюк остался недоволен.
«Цены не соблюдаются и требуют корректировки», — написал он.
Помимо этого, глава Совмина посмотрел, как налажена работа по уборке городских территорий, покосу травы, соблюдению расписания общественного транспорта. «Нет должного контроля за работой коммунальных служб», — вынес свой вердикт Гоцанюк.
Ранее правительство России приняло постановление, согласно которому региональные власти получили дополнительные возможности для сдерживания цен на социально значимые продукты через заключение соглашений с торговыми сетями. Сейчас ретейлеры соблюдают ограничение наценки, например, на говядину, свинину и баранину (кроме бескостного мяса), куру (кроме куриных окорочков), сливочное и подсолнечное масло, питьевое молоко, куриные яйца, сахар-песок.