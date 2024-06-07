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В Красноярске приостановили закупки на школьное питание

Антимонопольщики приостановили закупки по организации горячего питания для школ Красноярска из-за жалобы на департамент мэрии.

Источник: Комсомольская правда

Краевое УФАС приостановило закупки по организации горячего питания для школ Красноярска из-за жалобы на департамент муниципального заказа администрации города. Об этом сообщает «Проспект Мира» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Причиной приостановки стала жалоба компании «Кулинар». Они считают, что департамент сформулировал заявку конкурса и его условия так, что оно способно ограничить конкуренцию при проведении торгов. До принятия решения антимонопольщики приостановили закупки.

Рассмотрение жалобы назначено на 14 июня.

ФАС