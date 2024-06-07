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В Башкирии снизят налоговую нагрузку на семьи с двумя и более детьми

Семьи Башкирии получат налоговый кэшбэк.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии депутаты Госсобрания республики одобрили введение прогрессивной шкалы налогов. Они также предусмотрели меры защиты семей с двумя и более детьми.

Так, жители Башкирии, у которых доход не превышает 200 тысяч рублей в месяц, будут платить 13% налога, для остальных ставка НДФЛ будет увеличиваться от 15% до 22%.

Также малообеспеченные семьи, в которых воспитываются два или более детей, могут рассчитывать на налоговый кэшбек. Как следует из поправок, если средний доход не превышает 1,5 прожиточных минимумов, то уплаченный НДФЛ будет частично возвращен в размере 7%. Таким образом, семьи Башкирии будут платить лишь шестипроцентный налог.

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