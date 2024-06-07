В Башкирии снизят налоговую нагрузку на семьи с двумя и более детьми

Также малообеспеченные семьи, в которых воспитываются два или более детей, могут рассчитывать на налоговый кэшбек. Как следует из поправок, если средний доход не превышает 1,5 прожиточных минимумов, то уплаченный НДФЛ будет частично возвращен в размере 7%. Таким образом, семьи Башкирии будут платить лишь шестипроцентный налог.