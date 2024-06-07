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Повышение цен на проезд в нижегородском транспорте пока не планируется

Региональной службой по тарифам такого решения не принималось.

Повышение тарифов на проезд в общественном транспорте Нижегородской агломерации пока не планируется. Об этом nn.aif.ru сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области со ссылкой на региональную службы по тарифам.

Согласно информации, такого решения не принималось.

Напомним, что проезд в павловских автобусах в ближайшее время подорожает до 45 рублей. Причиной этому стал значительный рост цен на бензин, запчасти, расходные материалы и пр.

Напомним также, что в марте на заседании ЗСНО губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявлял, что некоторое повышение тарифов на проезд в регионе необходимо.