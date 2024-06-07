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В Омской области создадут новые комплексы по переработке отходов

Виталий Хоценко договорился о сотрудничестве с Российским экологическим оператором.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с гендиректором «Российского экологического оператора» Денисом Буцаевым на площадке ПМЭФ.

Стороны подписали соглашение о сотрудничестве в реализации инвестпроектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

«Договорились о сотрудничестве с Российским экологическим оператором и подписали соглашение с генеральным директором компании Денисом Петровичем Буцаевым. Совместно будем заниматься реализацией инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках президентского национального проекта “Экология”, — рассказал Виталий Хоценко.

Хоценко также сообщил, что Омская область получит поддержку для создания новых комплексов по переработке ТКО.

Ранее мы писали, Виталий Хоценко в рамках ПМЭФ встретился с министром цифрового развития РФ Максутом Шадаевым.