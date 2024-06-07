В Омской области создадут новые комплексы по переработке отходов

Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с гендиректором «Российского экологического оператора» Денисом Буцаевым на площадке ПМЭФ.
Стороны подписали соглашение о сотрудничестве в реализации инвестпроектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.
«Договорились о сотрудничестве с Российским экологическим оператором и подписали соглашение с генеральным директором компании Денисом Петровичем Буцаевым. Совместно будем заниматься реализацией инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках президентского национального проекта “Экология”, — рассказал Виталий Хоценко.
Хоценко также сообщил, что Омская область получит поддержку для создания новых комплексов по переработке ТКО.
Ранее мы писали, Виталий Хоценко в рамках ПМЭФ встретился с министром цифрового развития РФ Максутом Шадаевым.