В Омской области создадут новые комплексы по переработке отходов

«Договорились о сотрудничестве с Российским экологическим оператором и подписали соглашение с генеральным директором компании Денисом Петровичем Буцаевым. Совместно будем заниматься реализацией инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках президентского национального проекта “Экология”, — рассказал Виталий Хоценко.