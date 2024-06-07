Строительство КАД-2 и Широтной магистрали под Петербургом будут вести синхронно

На полях ПМЭФ-2024 в пятницу, 7 июня, прошло совещание с участием зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина по развитию дорожной инфраструктуры в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Губернаторы агломерации Александр Беглов и Александр Дрозденко, принявшие участие в совещании, подтвердили, что федеральные власти заинтересованы в ускорении строительства второй кольцевой автодороги.
На само совещание прессу не пустили, сообщает корреспондент «Ъ-СПб». По итогам встречи в Смольном заявили, что строительство КАД-2 и Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) будут вестись синхронно. Эти автомобильные магистрали разгрузят город и объединят Петербург и Ленобласть.
«Президентом на совещании по развитию Санкт-Петербургской агломерации даны необходимые поручения по строительству нового скоростного обхода Санкт-Петербурга, который мы называем КАД-2. Ключевое из них — принять решение о начале реализации проекта», — цитирует господина Хуснуллина пресс-служба городской администрации. По его словам, сейчас важно актуализировать программу деятельности ГК «Автодор», «Росавтодора» с учетом реализации участка нового строительства, увязать все проекты в дорожно-транспортном строительстве, которые ведутся в агломерации, в один большой, включая реконструкцию существующих вылетных федеральных трасс, региональной и местной сети. «Проектирование первого этапа КАД-2 нужно начинать уже сейчас, чтобы в следующем году выйти на стройку и открыть движение по 88 км трассы до конца 2028 года», — сказал зампред федерального правительства.
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, в свою очередь, уточнил, что первоочередной задачей в рамках строительства КАД-2 на территории 47-го региона является строительство примыкания будущей трассы к Дороге жизни, проходящей по Всеволожскому району, непосредственно у города Всеволожска. Второй объект — обход Мурино с выходом на Матоксу в районе Кузьмолово, где сегодня наблюдаются огромные потоки автомобилей. Ленобласть уже занимается сооружением первого этапа обхода, второй и третий этапы будут осуществляться в рамках строительства КАД-2.
Пятый и шестые этапы ШМСД, проходящие в Ленобласти, будут также увязаны со строительством КАД-2, для чего на совещании обсудили возможность передачи областных участков предполагаемых трасс в федеральную собственность, проинформировал господин Дрозденко.