Строительство КАД-2 и Широтной магистрали под Петербургом будут вести синхронно

«Президентом на совещании по развитию Санкт-Петербургской агломерации даны необходимые поручения по строительству нового скоростного обхода Санкт-Петербурга, который мы называем КАД-2. Ключевое из них — принять решение о начале реализации проекта», — цитирует господина Хуснуллина пресс-служба городской администрации. По его словам, сейчас важно актуализировать программу деятельности ГК «Автодор», «Росавтодора» с учетом реализации участка нового строительства, увязать все проекты в дорожно-транспортном строительстве, которые ведутся в агломерации, в один большой, включая реконструкцию существующих вылетных федеральных трасс, региональной и местной сети. «Проектирование первого этапа КАД-2 нужно начинать уже сейчас, чтобы в следующем году выйти на стройку и открыть движение по 88 км трассы до конца 2028 года», — сказал зампред федерального правительства.