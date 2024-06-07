Соглашение о строительстве еще двух «Лахта Центров» заключили «Синергия» и правительство Петербурга

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко и генеральный директор АО «Синергия» Виктория Ненадышина 7 июня подписали соглашение о намерениях построить «Лахта Центр 2» и «Лахта Центр 3». Церемония подписания соглашения прошла на Петербургском международном экономическом форуме, на ней присутствовал губернатор Александр Беглов.