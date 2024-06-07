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Соглашение о строительстве еще двух «Лахта Центров» заключили «Синергия» и правительство Петербурга

В Петербурге на ПМЭФ заключили соглашение на строительство «Лахта Центра 2» и «Лахта Центра 3».

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко и генеральный директор АО «Синергия» Виктория Ненадышина 7 июня подписали соглашение о намерениях построить «Лахта Центр 2» и «Лахта Центр 3». Церемония подписания соглашения прошла на Петербургском международном экономическом форуме, на ней присутствовал губернатор Александр Беглов.

Высота будущих башен составит 703 и 555 метров (уже построенный Лахта Центр возвышается над землей на 462 метра). 5 июня их визуализацию представили Владимиру Путину.

Вокруг новых деловых центров обещают провести качественное благоустройство и построить всю необходимую инфраструктуру.

Ранее «Фонтанка» разобралась в документации, которая касается строительства «Лахта Центра 2» и «Лахта Центра 3».

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