Кириенко сообщил, что аудитория RuStore приблизилась к 40 млн пользователей в месяц

«Мы благодарны Минцифры, которое подсветило очень важную задачу — создать RuStore. Нам нужен был магазин приложений. Это бесплатный проект, мы считаем это частью нашей социальной миссии. В последние месяцы мы приблизились к 40 млн пользователей ежемесячно», — сказал Кириенко.
Еще в октябре 2023 года месячная аудитория составляла 22,5 млн человек, говорил ранее вице-президент по развитию почтовых сервисов и магазина приложений RuStore Иван Мыздриков.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы «Лекарственная безопасность», «Академия ПМЭФ» и «ПМЭФ юниор». Организатор — Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.