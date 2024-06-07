Кириенко сообщил, что аудитория RuStore приблизилась к 40 млн пользователей в месяц

«Мы благодарны Минцифры, которое подсветило очень важную задачу — создать RuStore. Нам нужен был магазин приложений. Это бесплатный проект, мы считаем это частью нашей социальной миссии. В последние месяцы мы приблизились к 40 млн пользователей ежемесячно», — сказал Кириенко.