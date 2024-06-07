М-11 станет непрерывной 17 июля. Скоростная платная трасса между Петербургом и Москвой достроена

Непросто складывалась и история финансирования тверского участка. Изначально в 2022 году проект обхода Твери оценивался чиновниками в 61 миллиард рублей. В его бюджете закладывалось, что лишь 10% этих денег будет взято из «внебюджетных источников». Позже общая цена выросла до 74 миллиардов, но план по частным деньгам остался тем же — 6,1 миллиарда рублей. Спустя почти год с тех пор, как проект стартовал и работы на его объектах закипели, понимания, что же это будет за инвестор и сколько денег от него надо будет получить, у чиновников нет. «Всё финансирование идет из федеральной казны, в том числе из ФНБ», — таков был в 2023 году лаконичный ответ «Автодора» на вопрос «Фонтанки» о заложенных в смету внебюджетных источниках инвестиций. То есть никаких частных инвестиций в итоге так и не нашлось. Обход Твери построен исключительно на деньги налогоплательщиков.