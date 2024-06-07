Соглашение о создании кластера «Горская» подписано на ПМЭФ

Общая площадь курорта составит 160 га. Здесь будут созданы крупнейшая в Европе яхтенная марина, спортивные сооружения, каток, тематический парк маяков, круглогодичный бассейн и водные аттракционы. Кроме того, на территории появятся киностудия «Газпром-медиа» с тематическим парком и гостиничный комплекс на 7 тысяч номеров.
В настоящее время проект находится на этапе разработки градостроительной документации. Губернатор Петербурга уточнил, что территория позволяет разместить инфраструктурные объекты общей площадью 3 млн кв.м. В Смольном ожидают, что реализация проекта увеличит туристический поток на 1,3 млн человек в год.