Соглашение о создании кластера «Горская» подписано на ПМЭФ

Общая площадь курорта составит 160 га. Здесь будут созданы крупнейшая в Европе яхтенная марина, спортивные сооружения, каток, тематический парк маяков, круглогодичный бассейн и водные аттракционы. Кроме того, на территории появятся киностудия «Газпром-медиа» с тематическим парком и гостиничный комплекс на 7 тысяч номеров.