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Соглашение о создании кластера «Горская» подписано на ПМЭФ

К 2030 году на месте бывшего строительства комплекса защитных сооружений в Горской планируется возвести всесезонный курорт «Санкт-Петербург марина». Информация о соглашении была представлена на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) 7 июня, согласно данным корреспондента «Ъ-СПб». Главным инвестором проекта, стоимость которого оценивается в 210 млрд рублей, станет Газпромбанк.

Источник: Фотобанк Росконгресс

Общая площадь курорта составит 160 га. Здесь будут созданы крупнейшая в Европе яхтенная марина, спортивные сооружения, каток, тематический парк маяков, круглогодичный бассейн и водные аттракционы. Кроме того, на территории появятся киностудия «Газпром-медиа» с тематическим парком и гостиничный комплекс на 7 тысяч номеров.

В настоящее время проект находится на этапе разработки градостроительной документации. Губернатор Петербурга уточнил, что территория позволяет разместить инфраструктурные объекты общей площадью 3 млн кв.м. В Смольном ожидают, что реализация проекта увеличит туристический поток на 1,3 млн человек в год.