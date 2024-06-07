Доллар подорожал на торгах в пятницу

В последний рабочий день недели торги успешнее всего закончились для валюты Китая. Юань стал дороже на 0,26%, за 10 единиц валюты дают 4,3869 белорусских рубля.
Американский доллар также подорожал на 0,10% до 3,1831 белорусских рубля.
Что касается евро, то спрос и предложение на эту валюту на пятничной сессии отсутствовали. По итогам последних торгов, которые состоялись 6 июня, евро укрепился на 0,06% и остановился на уровне в 3,4680 рубля.
Российская валюта начала пятничные торги с небольшого падения, но по их итогам осталась неизменной. На бирже она торгуется по прежней цене в 3,5869 белорусских рубля за 100 единиц.