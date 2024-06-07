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В Омске снесут старый аэропорт и построят новый микрорайон

Хоценко на ПМЭФ рассказал о судьбе омского аэропорта.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко на ПМЭФ заявил, что на территории омского аэропорта построят новый микрорайон после того, как будет готов аэропорт «Омск-Фёдоровка». Об этом сообщает ТАСС.

На месте старого аэропорта планируется строительство большого микрорайона на 6 млн кв. м жилья для 150 тыс. человек. Хоценко отметил, что президент России Владимир Путин поддержал резолюцию передачи аэродромной полосы в областную собственность. Уточняется, что реализация этого проекта начнётся не ранее 2028 года. После того как аэропорт «Омск-Фёдоровка» будет готов. Губернатор пояснил, что перенос аэропорта за город снимет ограничения по развитию городской среды в Омске.

Ранее мы сообщали, что 6 июня было подписано концессионное соглашение по строительству нового аэропорта «Омск-Федоровка» с компанией «Аэропорты регионов».

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