В Омске снесут старый аэропорт и построят новый микрорайон

На месте старого аэропорта планируется строительство большого микрорайона на 6 млн кв. м жилья для 150 тыс. человек. Хоценко отметил, что президент России Владимир Путин поддержал резолюцию передачи аэродромной полосы в областную собственность. Уточняется, что реализация этого проекта начнётся не ранее 2028 года. После того как аэропорт «Омск-Фёдоровка» будет готов. Губернатор пояснил, что перенос аэропорта за город снимет ограничения по развитию городской среды в Омске.