Вашингтон
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Виталий Хоценко: «Подписали соглашение о создании технопарка радиоэлектронной промышленности»

На омской площадке будут проводится исследования по созданию новой радиоэлектронной продукции и ее комплектующих.

Источник: Фотобанк Росконгресс

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Виталий Хоценко подписал соглашение о создании в Омске технопарка радиоэлектронной промышленности. Также свои подписи под документом поставили министр промышленности и торговли России Антон Алиханов и гендиректор «Банковских и Финансовых Систем» Артем Жилонов.

Решение о создании парка было принято по итогам трехсторонней встречи.

«В технопарке развернутся исследования по созданию новой радиоэлектронной продукции и ее комплектующих», — сообщил глава Омской области.