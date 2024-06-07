Виталий Хоценко: «Подписали соглашение о создании технопарка радиоэлектронной промышленности»

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Виталий Хоценко подписал соглашение о создании в Омске технопарка радиоэлектронной промышленности. Также свои подписи под документом поставили министр промышленности и торговли России Антон Алиханов и гендиректор «Банковских и Финансовых Систем» Артем Жилонов.