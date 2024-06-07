В Краснодаре бизнесмен построит офисное здание за 254 миллиона рублей

Мы писали, индийская компания планирует построить на Кубани завод по выпуску лекарств. Гендиректор Совета по содействию экспорту фармацевтической продукции Республики Индия Удая Бхаскар отметил, что фармакология в стране — одно из самых масштабных направлений производства. Ежегодно Индия экспортирует 53 миллиарда препаратов в 200 стран мира.