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В Краснодаре бизнесмен построит офисное здание за 254 миллиона рублей

В Краснодаре бизнесмен построит офисное здание за 254 миллиона рублей, сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Офисный центр появится в Западном округе в рамках заключенного на ПМЭФ-2024 инвестсоглашения.

Завершить строительство планируется в 2025 году. Благодаря этому появится 112 новых рабочих мест.

Напомним, в строительство гостиничных комплексов в Анапе инвестируют 38 млрд рублей. Соответствующее соглашение подписали на ПМЭФ-2024.

Мы писали, индийская компания планирует построить на Кубани завод по выпуску лекарств. Гендиректор Совета по содействию экспорту фармацевтической продукции Республики Индия Удая Бхаскар отметил, что фармакология в стране — одно из самых масштабных направлений производства. Ежегодно Индия экспортирует 53 миллиарда препаратов в 200 стран мира.

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