От 442 до 450: каким будет курс доллара на следующей неделе

По итогам пятницы курс доллара составил 447,37 тенге. Таким образом, заметного снижения или укрепления за неделю не произошло. Только в четверг доллар снижался до 446 тенге.
«Пока все, что мы наблюдаем в паре доллар/тенге, укладывается в схему технических движений. Тенге чутко реагирует на параметры валютного предложения на внутреннем рынке», — говорит Аналитик Alpari Анна Бодрова.
Объемы торгов складываются, помимо прочего, и из бюджетных трансфертов Нацбанка из Нацфонда. Как только параметры операций Нацбанка стабилизируются, курс тенге восстанавливается, поясняет эксперт.
Снижение доллара на первой неделе июня доллар — это закономерная техническая реакцией на более ранее укрепление, и движения рынка сейчас логичны, добавила Анна Бодрова.
При этом, по оценкам аналитика на предстоящей неделе курс доллара будет находиться в диапазоне 442−450 тенге.
«Это очень широкие рамки, но и волатильность в тенге тоже стала шире», — подчеркнула она.
Евро также может торговаться в довольно широких границах 480−490 тенге, рубль — 4,95−5,10 тенге, китайский юань более скромно в пределах 60−62 тенге.
Расслабляться не нужно.
Ведущий аналитик Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Зарина Скрипченко не ожидает, что динамика доллар/тенге может существенно измениться на новой неделе июня.
Так, на сегодняшних биржевых торгах пара USDKZT оставалась во вчерашнем узком боковом коридоре 446−448 тенге за доллар.
«Существенное укрепление тенге, вероятно, будет ограничиваться пониженными объемами нетто-продаж инвалюты Нацбанком в июне (100 млн долларов против майских 300 млн) и снижением привлекательности тенговых инструментов на фоне смягчения монетарной политики в стране».
Аналитик поделилась, что согласно предварительным результатам июньского опроса АФК, эксперты финрынка ожидают, что к началу июля доллар будет стоить около 451 тенге.
На следующей неделе, по словам Зарины Скрипченко, на курс тенге как и прежде будут влиять традиционные факторы: динамика нефтяных котировок, стоимость доллара США по отношению к остальным валютам, состояние торгового баланса Казахстана, а также риск-аппетит на мировых рынках капитала.
Эксперт АФК резюмировала, что в отсутствие значимых событий внутри страны и за рубежом на грядущих выходных, обменный курс тенге с большой вероятностью останется в диапазоне текущей недели 446−448 тенге за доллар, при этом есть вероятность ослабления курса до 450 тенге за доллар.