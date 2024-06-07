От 442 до 450: каким будет курс доллара на следующей неделе

Эксперт АФК резюмировала, что в отсутствие значимых событий внутри страны и за рубежом на грядущих выходных, обменный курс тенге с большой вероятностью останется в диапазоне текущей недели 446−448 тенге за доллар, при этом есть вероятность ослабления курса до 450 тенге за доллар.