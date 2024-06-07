В Ростовской области за 11 млрд рублей построят распределительный центр Wildberries

Соглашение о сотрудничестве между главой Ростовской области Василием Голубевым и гендиректором Wildberries Татьяной Бакальчук было подписано 7 июня на XXVII Петербургском международном экономическом форуме.
В Аксайском районе планируют построить распределительный центр Wildberries площадью порядка 180 тыс.кв.м за 11,5 млрд рублей.
Центр позволит обеспечить рабочими местами 7500 человек.
В настоящее время разработан бизнес-план проект, а разрешительную документацию на строительство еще оформляют. Объект планируют сдать до III квартала 2026 года.